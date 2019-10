Auswärtiges/Kleine Anfrage - 10.10.2019 (hib 1110/2019)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Arbeit des Auswärtigen Amtes in Mittel- und Osteuropa erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/13690). Die Bundesregierung soll Angaben machen zur Mittel- und Personalausstattung an den Auslandsvertretungen in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine und Ungarn.