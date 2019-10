Verteidigung/Kleine Anfrage - 10.10.2019 (hib 1110/2019)

Berlin: (hib/STO) "Das Militär und der Klimawandel - die ökologischen Kosten der Bundeswehr" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/13708). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie sich der Energieverbrauch und Energiekosten für den Betrieb der Liegenschaften und Einrichtungen der Bundeswehr seit dem Jahr 2000 entwickelt haben und wie der "operative" Energieverbrauch und die Energiekosten der Bundeswehr bei Manövern und Übungseinsätzen. Auch will sie wissen, wie sich seit dem Jahr 2000 die jährlichen Emissionen von Treibhausgasen und Feinstaub durch die Liegenschaften der Bundeswehr entwickelt haben und wie bei Manövern und Übungseinsätzen. Ferner fragt sie unter anderem, inwieweit nach Kenntnis der Bundesregierung "eine klimaneutrale Nutzung der durch die Bundeswehr in den Teilstreitkräften genutzten Waffensysteme beziehungsweise zumindest der Hauptwaffensysteme in den kommenden zehn Jahren technisch umsetzbar" ist.