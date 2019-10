Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 11.10.2019 (hib 1115/2019)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD stellt die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten in den Fokus einer Kleine Anfrage (19/13757). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wann genau im Herbst 2019 die in der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie angekündigte erste Folgeerhebung des Produktmonitorings mit Daten des Max Rubner-Instituts (MRI) aus dem Jahr 2016 durchgeführt wird und wann genau Mitte 2020 die Ergebnisse dazu vorliegen sollen.