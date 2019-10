Finanzen/Kleine Anfrage - 14.10.2019 (hib 1121/2019)

Berlin: (hib/HLE) Um Werkswohnungen geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/13681). Die Bundesregierung soll angeben, wie sich die Zahl der Werkswohnungen deutschlandweit seit 2008 entwickelt hat und ob rechtliche Änderungen im Zusammenhang mit Werkswohnungen geplant sind. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage heißt es, es gebe einen Trend der Rückbesinnung auf wohnungspolitische Gestaltungsinstrumente aus der Gründerzeit. So hätten die Münchner Stadtwerke über eine eigene Genossenschaft seit 2016 550 Wohnungen errichtet, damit Busfahrer und Elektrotechniker sich eine Wohnung in ihrer eigenen Stadt weiterhin leisten könnten.