Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.10.2019 (hib 1124/2019)

Berlin: (hib/STO) "Identifizierung, Anerkennungspraxis und Schutzkonzepte für geflüchtete Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI) in Asylverfahren" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (19/13773). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele LSBTI-Geflüchtete nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland erfasst wurden. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele LSBTI Geflüchtete in diesem Zeitraum in Deutschland einen Schutzstatus bekommen haben.