Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antrag - 17.10.2019 (hib 1151/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung soll sich nach dem Willen der AfD dafür einsetzen, dass sämtliche Publikationen des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) und des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Das fordert die Fraktion in einem Antrag (19/14068), den der Bundestag heute im vereinfachten Verfahren zur weiteren Beratung an den Entwicklungsausschuss überweisen will. Die Regelung solle analog zu allen weiteren Institutionen der Entwicklungspolitik, "die ministeriell mandatiert und politisch handlungsempfehlend sind", gelten, schreiben die Abgeordneten darin. Sie bemängeln, dass zahlreiche Evaluierungsstudien und andere Publikationen ausschließlich in englischer Sprache verfügbar seien.