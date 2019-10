Bundestagsnachrichten/Unterrichtung - 18.10.2019 (hib 1153/2019)

Berlin: (hib/PK) Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) und die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) haben in den zurückliegenden Monaten Großspenden in Höhe von mehr als 50.000 Euro erhalten. Das geht aus einer Unterrichtung (19/14145) des Bundestagspräsidenten hervor.

Der (SSW) verbuchte im September eine Spende von rund 123.000 Euro des Kulturministeriums in Kopenhagen. Der SSW ist die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Die MLPD erhielt im Juli eine Spende von einer Privatperson in Höhe von 50.055 Euro.

Gemäß Parteiengesetz sind Spenden von mehr als 50.000 Euro dem Bundestagspräsidenten unverzüglich anzuzeigen und von diesem zeitnah zu veröffentlichen.