Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 18.10.2019 (hib 1155/2019)

Berlin: (hib/LBR) Die Anzahl der einzulagernden Gebinde aus schwach- und mittelradioaktiven Abfällen im Zwischenlager Mitterteich liegt bei bis zu 40.000 Abfallgebinden für die EVU-Lagerhalle und bis zu 10.000 für die Lagerhalle der Landessammelstelle. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/13086) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/12397) hervor, in der sich die Fragesteller nach dem aktuellen Status und den Prognosen für das Zwischenlager in Bayern erkundigt hatten. Nach dem derzeitigen Lagerkonzept könnten "die genehmigten Gebindeobergrenzen nicht erreicht werden", schreibt die Bundesregierung weiter. Sie listet weiter den aktuellen Bestand an Abfallgebinden zwischen 2009 und 2018 auf und nennt die atomrechtlichen Änderungsgenehmigungen seit 1982.