Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 21.10.2019 (hib 1161/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/13416) nach dienstlichen Treffen der Leitungsebene der Ministerien in der laufenden Wahlperiode mit Personen, die seit Anfang 2016 an CDU, CSU oder SPD laut Rechenschaftsbericht jeweils mehr als 10.000 Euro gespendet haben. Zudem will die Fraktion unter anderem wissen, an welche Spender, die einer der drei genannten Parteien seit Anfang 2016 jeweils mehr als 10.000 Euro gespendet haben, in dieser Wahlperiode durch Bundesministerien Aufträge vergeben wurden.