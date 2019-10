Gesundheit/Antrag - 21.10.2019 (hib 1162/2019)

Berlin: (hib/PK) Die Ausbreitung multiresistenter Keime muss nach Ansicht der FDP-Fraktion mit einer gezielten Antibiotikastrategie inklusive des Einsatzes von Big Data eingedämmt werden. Wie die Abgeordneten in ihrem Antrag (19/14047) schreiben, muss der Antibiotikaeinsatz sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin auf das therapeutisch notwendige Maß reduziert werden.

Die Chancen, die der Einsatz von Big Data und maschinellem Lernen zur gezielteren Verschreibung von Antibiotika biete, müssten genutzt werden, um damit zur Vermeidung der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen beizutragen. Dies könne nur gelingen, wenn Rahmenbedingungen vorhanden seien, die die Verfügbarkeit digitaler und standardisierter Daten für die Forschung, Entwicklung und praktische Anwendung gewährleisteten.

In dem Antrag werden technische und rechtliche Voraussetzungen für die Nutzung solcher Daten benannt.