Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.10.2019 (hib 1167/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie viele Schiffe mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen an Bord nach Kenntnis der Bundesregierung seit Juni 2018 in einem maltesischen Hafen angelandet sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/13946) danach, in wie vielen Fällen Deutschland seit Juni 2018 die Zuständigkeit für die Durchführung der Asylverfahren für aus Seenot gerettete und nach Malta verbrachte Asylsuchende übernommen hat. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele aus Seenot gerettete Asylsuchende, die zunächst nach Malta gebracht worden waren und bei denen die Bundesrepublik die Zuständigkeit für die Durchführung der Asylverfahren übernommen hat, bislang nach Deutschland überstellt worden sind.