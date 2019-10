Gesundheit/Antrag - 24.10.2019 (hib 1192/2019)

Berlin: (hib/PK) Die Linksfraktion fordert in einem Antrag (19/14371) gesetzliche Änderungen, um den Wechsel von der Privaten Krankenversicherung (PKV) in die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu erleichtern. Bei einem Wechsel von der PKV in die GKV blieben die bis dahin gebildeten Alterungsrückstellungen, mit deren Hilfe Beitragssprünge im Alter vermieden werden sollen, komplett in der PKV.

Auch bei einem Wechsel innerhalb der PKV könne maximal ein Teil der Alterungsrückstellung in die neue Versicherung übertragen werden. Dadurch verteuerten sich die neuen Tarife erheblich.

Die Abgeordneten fordern in ihrem Antrag, die Alterungsrückstellungen bei einem Versicherungswechsel vollständig auf die neue Krankenversicherung zu übertragen. Auch bei einem Wechsel in die GKV sollte die Alterungsrückstellung dorthin übertragen werden.

Zudem sollten mit dieser Neuregelung überflüssig werdende Restriktionen, die einen Wechsel zur GKV bislang verhinderten, abgeschafft werden, so etwa die 55er-Regelung, wonach ab 55 Jahren ein Wechsel von der PKV in die GKV nicht mehr möglich sei.