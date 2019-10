Gesundheit/Antrag - 24.10.2019 (hib 1192/2019)

Berlin: (hib/PK) Die Grünen-Fraktion fordert eine nationale Strategie gegen die Ausbreitung von Diabetes. In einem Antrag (19/14389) heißt es, Diabetes mellitus sei eine verbreitete Erkrankung in der erwachsenen Bevölkerung. Die Ursachen für Typ 2 dieser Erkrankung lägen in einer komplexen Wechselwirkung von genetischer Disposition sowie verhaltens- und verhältnisbedingter Faktoren.

Die Eindämmung der Krankheit müsse als ressortübergreifende Aufgabe verstanden werden, heißt es in dem Antrag. Ferner sollte die Information und Aufklärung über Diabetes verstärkt werden. Um die Versorgungsqualität der Betroffenen zu verbessern, müsse die Datengrundlage weiterentwickelt und die Forschung ausgebaut werden.

Zudem müssten auch die Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben verbessert werden, etwa durch verbindliche Qualitätsstandards für das Essen in öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas. Um den Anteil von Zucker, Salz und Fett in Fertiglebensmitteln zu verringern, sollten verbindliche Reduktionsziele etabliert und steuerliche Anreize geprüft werden.