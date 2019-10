Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.10.2019 (hib 1202/2019)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will erfahren, welche der Kontaktpersonen des Attentäters auf dem Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, nach Kenntnis der Bundesregierung mit Stand zum 1. September 2019 aus Deutschland abgeschoben worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/14314) unter anderem danach, welche der abgeschobenen Kontaktpersonen "zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis als Zeuge oder Beschuldigter von Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016" durch Bundesbehörden vernommen wurden.