Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 01.11.2019 (hib 1211/2019)

Berlin: (hib/LBR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/14471) nach dem Erhalt wichtiger Waldsubstanz in stillgelegten Wäldern. Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, welche Beobachtungen die Bundesregierung hinsichtlich des Schädlingsdrucks in den vergangenen zwei Jahren gemacht hat. Auch will die Fraktion erfahren, ob sich die Bundesregierung für den Verbleib von borkenkäferbedingten Schäden in stillgelegten Wäldern einsetzt.