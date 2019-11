Haushalt/Antrag - 01.11.2019 (hib 1212/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke schlägt vor, die sogenannte Schuldenbremse aus dem Grundgesetz zu streichen und durch eine Neuregelung zu ersetzen, die höhere Investitionen ermöglichen soll. In einem Antrag (19/14424) verweist die Fraktion darauf, dass Deutschland einen "im internationalen Maßstab massiven Investitionsstau" verzeichne und "die öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß" fahre. Gleichzeitig ließen sich durch die aktuellen Konditionen am Markt für deutsche Staatsanleihen Investitionen "historisch günstig finanzieren". "Vor diesem Hintergrund wird die Schuldenbremse zunehmend als Investitionsbremse kritisiert", heißt es in dem Antrag weiter.

Die Fraktion fordert von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, mit dem die bisherige Regelung im Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes, nach der Bund und Ländern ihre Haushalte grundsätzliche ohne Neuverschuldung auszugleichen haben, durch eine "Goldene Regel" ersetzt wird. Nach dieser sollen nach Willen der Linken "die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen nicht überschreiten dürfen".