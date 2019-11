Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 05.11.2019 (hib 1226/2019)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Brücken in Baden-Württemberg erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/14203). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Zustandskategorien für Brücken an Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg seit 2010 verändert haben. Gefragt wird auch, wie viele Bundesmittel für die Sanierung von Brücken an Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg für die Jahre 2020 bis 2021 vorgesehen sind.