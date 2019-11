Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 07.11.2019 (hib 1250/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion möchte wissen, wie weit die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Digitalstrategie speziell in Fragen der Telekommunikationsregulierung ist. In einer Kleinen Anfrage (19/14564) erkundigen sich die Abgeordneten nach dem Stand bezüglich eines entsprechenden EU-Kodexes, der bis Ende 2020 in nationales Recht integriert werden solle.