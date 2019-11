Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 07.11.2019 (hib 1250/2019)

Berlin: (hib/HAU) Nach den Ursachen für die Betonschäden am Schiffshebewerk Scharnebeck erkundigt sich die AfD-Fraktion bei der Bundesregierung. In einer Kleinen Anfrage (19/14491) wollen die Abgeordneten außerdem wissen, was die Bundesregierung unternimmt, "um die Sperrung des Westtrogs des Schiffshebewerks Scharnebeck möglichst zu verkürzen".