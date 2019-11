Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 11.11.2019 (hib 1259/2019)

Berlin: (hib/HAU) "Investitionen der Deutschen Bahn" lautete der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/14625). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch die Investitionen aus dem Bundeshaushalt jeweils in den Jahren 2009 bis 2019 in die jeweiligen Bundesländer im Bereich Schiene waren. Gefragt wird zudem, wie hoch der Elektrifizierungsgrad der Schienenwege in den einzelnen Bundesländer im Jahr 2009 und im Jahr 2019 war.