Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 12.11.2019 (hib 1260/2019)

Berlin: (hib/HAU) Über Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) in Mecklenburg-Vorpommern informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14172) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/13691). Für die Umsetzung der Projekte sind im Bereich Schiene für alle Mecklenburg-Vorpommern tangierenden Projekte der Antwort zufolge 1,31 Milliarden Euro vorgesehen (Preisstand 2015). Für den Verkehrsträger Straße sind 556,7 Millionen Euro vorgesehen (Preisstand 2014) und für die Wasserstraßen 95,4 Millionen Euro (Preisstand 2014). "Die aufgeführten Beträge beziehen sich jeweils auf die in den Bedarfsplänen enthaltenen laufenden und fest disponierten Maßnahmen sowie auf die Maßnahmen im Vordringlichen Bedarf", schreibt die Bundesregierung.