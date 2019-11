Inneres und Heimat/Antwort - 13.11.2019 (hib 1275/2019)

Berlin: (hib/STO) In der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) engagieren sich derzeit nach Angaben der Bundesregierung rund 79.000 Helfer aller Altersgruppen. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/13743) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/13298) weiter hervorgeht, stieg die Gesamtzahl der Helfer des THW von rund 77.000 in 2004 stetig auf einen Höchstwert von knapp 84.000 in 2013. "Seitdem ist die Helferzahl rückläufig und hatte 2018 mit rund 78.500 ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Derzeit sind die Helferzahlen wieder leicht steigend", heißt es in der Vorlage weiter.