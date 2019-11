Finanzen/Antrag - 14.11.2019 (hib 1283/2019)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung soll zusammen mit Partnern aus der Finanzwirtschaft ein "Leuchtturmfestival" für FinTechs in Deutschland ins Leben rufen. Ein solches "Leuchtturmfestival" nach dem Vorbild einer ähnlichen Einrichtung in Singapur solle Begegnungsplattform für Gründer, FinTechs und InsurTechs, Investoren und Finanzaufsicht werden, schreibt die FDP-Fraktion in einem Antrag (19/15058). Mit dem "German FinTech Festival" solle Deutschland zur europaweit führenden FinTech-Plattform weiterentwickelt werden. Ziel müsse es sein, einen "FinTech-Turbo" in Gang zu setzen, mit dem Deutschland zur europaweit führenden FinTech-Plattform weiterentwickelt werden könne.

In ihrem Antrag stellt die FDP-Fraktion weiter fest, es mangele in Deutschland nicht an mutigen Menschen mit klugen, innovativen Ideen, sondern es fehle insbesondere an ausreichender Bereitschaft zur Bereitstellung von Wagniskapital in der Wachstumsphase. Im Rahmen moderner Finanzpolitik sei daher die Förderung der FinTech- und InsurTech-Branche ein wichtiger Ansatz, um moderne Finanzdienstleistungs- oder Versicherungsunternehmen und damit Wirtschaftswachstum anzuregen sowie Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. Hierfür müssten die Finanzierungsbedingungen für deutsche und europäische Start-ups verbessert werden. Zudem müsse der hohen Wegzugs- und Abwanderungsquote von europäischen Start-ups und ihrer Manager ins Ausland wirksam begegnet werden.