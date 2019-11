Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antrag - 14.11.2019 (hib 1283/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will Clubs vor Verdrängung schützen. Clubs und Livemusikspielstätten sollten in der Baunutzungsverordnung kulturellen Einrichtungen wie Opern, Theatern und Programmkinos gleichgestellt werden, erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/15121).

Ein Schallschutzfonds des Bundes oder Mittel aus der Städtebauförderung könnten Clubs beim Optimieren ihres Schallschutzes unterstützen, so die Abgeordneten weiter. Bei der anstehenden Novelle des Baugesetzbuches biete es sich an, Kulturerhaltungsgebiete als mögliche Kategorie einzuführen.