Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antrag - 14.11.2019 (hib 1283/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung in einem Antrag (19/15071) auf, die Grundlagen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Eritrea zu schaffen und in Verbindung mit der deutschen Industrie und gemeinsam mit der eritreischen Regierung den wirtschaftlichen Aufbau der ostafrikanischen Republik zu forcieren und zu gestalten.

Die Antragsteller weisen darauf hin, dass Eritrea und Äthiopien im Juli 2018 nach zwei Dekaden ihre Feindseligkeiten formal beendet hätten. Damit besteht ihrer Ansicht nach die "Hoffnung auf langfristige politische und vor allem ökonomische Entwicklungen nicht nur in beiden Ländern, sondern auch in der Region". Dies sei der richtige Zeitpunkt für ausländische beziehungsweise deutsche Investitionen in Eritrea und die Aufnahme einer für beide Länder profitablen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die Bundesregierung soll außerdem die in Deutschland lebenden Eritreer unterstützen, in ihr Heimatland zurückzukehren, damit sie dort zum wirtschaftlichen Aufbau beitragen können.