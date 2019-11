Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 15.11.2019 (hib 1288/2019)

Berlin: (hib/HAU) Das Entgasen von Tankschiffen in der Binnenschifffahrt thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/14739). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie sich Tankschiffe in der Binnenschifffahrt heute als gängige Praxis entgasen. Gefragt wird auch, warum es in Deutschland noch keine öffentlich zugänglichen Einrichtungen zum Entgasen von Tankschiffen in der Binnenschifffahrt gibt.