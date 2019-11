Finanzen/Antwort - 19.11.2019 (hib 1294/2019)

Berlin: (hib/HLE) Im Jahr 2018 wurden insgesamt 301 Zahlungssicherheitsvorfälle an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übermittelt. In diesem Jahr waren es bis Anfang September 197 Zahlungssicherheitsvorfälle. Von diesen der BaFin gemeldeten Vorfällen sei allerdings nur ein sehr geringer Teil auf Angriffe beziehungsweise Angriffsversuche aus dem Cyberraum zurückzuführen, erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/13419) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12887). Es habe sich zumeist um interne IT-Vorfälle gehandelt.