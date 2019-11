Finanzen/Kleine Anfrage - 19.11.2019 (hib 1296/2019)

Berlin: (hib/HLE) Der Bargeldbestand und dabei insbesondere das Horten von Bargeld durch Banken und Privatpersonen im Zuge negativer Zinsen für die Einlagefazilität ist Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/14896). Die Bundesregierung soll angeben, wie hoch der Bargeldumlauf von Euros in Deutschland beziehungsweise in der Eurozone ist, wie sich dieser Bargeldumlauf in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und ob die Bundesregierung Kenntnisse darüber hat, ob Marktteilnehmer zunehmend Bargeld bei externen Dienstleistern einlagern. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, ob sie Kenntnisse darüber hat, wie viel Bargeld von Privatpersonen gehalten wird, um Negativzinsen zu vermeiden. Gefragt wird schließlich nach der Zahl der Schließfächer bei Banken in Deutschland beziehungsweise der Eurozone und wie sich die Zahl der Schließfächer in den letzten 10 Jahren entwickelt hat.