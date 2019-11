Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 21.11.2019 (hib 1313/2019)

Berlin: (hib/ROL) Über den Stand zur Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14914) auf die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/14300). Die Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" sei das strategische Dach aller wichtigen digitalpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung. Zuletzt sei eine aktualisierte Fassung dem Kabinettausschuss Digitalisierung am 9. Oktober 2019 vorgelegt worden. In der Umsetzungsstrategie ist auch der Stand der jeweiligen Maßnahmen enthalten.

Bereits im Februar 2017 sei mit dem "Future Work Lab" am Standort Stuttgart ein Zentrum eröffnet worden, das Arbeitsforschung erlebbar demonstriere, eine Anlaufstelle für Forschung und Weiterbildung biete und so Kompetenzen zur Arbeitsforschung an einem Ort zusammenführe. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) habe mit der Förderrichtlinie vom 28. Februar 2019 "Zukunft der Arbeit: Regionale Kompetenzzentren der Arbeitsforschung" im Rahmen der Programmlinie "Zukunft der Arbeit" zu einem wettbewerblichen Verfahren aufgerufen, mit dem Kompetenzzentren der Arbeitsforschung gefördert werden. Der Stichtag zur Einreichung von Ideenskizzen war der 1. Juli 2019. Derzeit finde der Auswahlprozess unter Beteiligung externer Gutachter statt.