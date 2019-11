Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 21.11.2019 (hib 1313/2019)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über den Sanierungsbedarf an den Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). In einer Kleinen Anfrage (19/14222) will sie unter anderem wissen, in welchen finanziellen Dimensionen sich die anstehenden Reparaturen beziehungsweise Sanierungen bewegen und ob die Bundesregierung über einen Budgetplan verfügt, um diesen "Investitionsstau" abzubauen. Zudem möchte sie erfahren, ob die Regierung über Erhebungen verfügt, inwieweit sich der Sanierungsbedarf und laufende Bauvorhaben negativ auf die Besucherzahlen der Museen auswirkt.