Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 21.11.2019 (hib 1313/2019)

Berlin: (hib/ROL) In einer Kleinen Anfrage (19/15009 ) erkundigt sich die Fraktion der FDP nach der Rolle der Konfuzius-Institute, die in Deutschland seit 2006 aktiv sind und nach eigener Aussage die chinesische Sprache und Kultur im Ausland fördern sollen. International und in Deutschland stehen die chinesischen Institute regelmäßig in der Kritik, die Wissenschaftsfreiheit an Hochschulen durch direkte Einflussnahme oder das Ausüben von "Soft Power" indirekt zu beschneiden, betont die FDP-Fraktion. Die weltweit tätigen Institute seien organisatorisch unmittelbar dem Bildungsministerium der Volksrepublik China zugeordnet und einige von ihnen in Deutschland unmittelbar an Hochschulen angegliedert.

Die Abgeordneten möchten wissen, wie viele Konfuzius-Institute es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland insgesamt und an welchen Standorten gibt und welche akademischen und nicht-akademischen Ziele die Konfuzius-Institute in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung verfolgen. Auch interessiert die Fragesteller, welchen Einfluss die chinesische Regierung, die Kommunistische Partei Chinas, die chinesische Botschaft in Berlin sowie die regionalen (General-)Konsulate vor Ort nach Kenntnis der Bundesregierung auf in Deutschland tätige Konfuzius-Institute ausüben.