Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 26.11.2019 (hib 1334/2019)

Berlin: (hib/LBR) In einer Kleinen Anfrage (19/15334) will die FDP-Fraktion erfahren, wie sich die Anzahl der Wölfe seit 1998 in Deutschland entwickelt hat und welche Schlussfolgerungen die Bundesregierung daraus für die zukünftige Entwicklung des Bestandes zieht. Darüber hinaus möchten die Abgeordneten erfahren, wie groß ein Wolfsrevier in Deutschland ist und welche Unterschiede es in den einzelnen Bundesländern diesbezüglich gibt.