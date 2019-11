Finanzen/Kleine Anfrage - 26.11.2019 (hib 1335/2019)

Berlin: (hib/HLE) Wie hoch die von Deutschland an Ägypten gewährten noch laufenden Kredite sind, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/15088) erfahren. Die Bundesregierung soll angeben, ob die Vergabe dieser Kredite an die Einhaltung von konkreten politischen und menschenrechtlichen Bedingungen geknüpft sei. Außerdem wird nach der Übernahme von Exportkredit- und Investitionsgarantien für Ägypten gefragt.