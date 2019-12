Finanzen/Antwort - 02.12.2019 (hib 1349/2019)

Berlin: (hib/HLE) Der Bund ist an insgesamt 104 öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Stiftungen beteiligt. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14009) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/13618) mit. Die Bundesregierung kündigt darin an, eine Übersicht über die Stiftungen im Bundesbereich erstellen zu wollen. Die Aufgabe erweise sich aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten einer Stiftung, der verschiedenen Aufgaben des Bundes in diesem Zusammenhang sowie der langen Historie einzelner Stiftungen als sehr komplex.