Finanzen/Kleine Anfrage - 02.12.2019 (hib 1349/2019)

Berlin: (hib/HLE) Für den jeweiligen deutschen Finanzierungsanteil an verschiedenen Finanzinstrumenten für auswärtiges Handeln der Europäischen Union interessiert sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/15093). Gefragt wird unter anderem nach dem deutschen Finanzierungsanteil am Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit und für das europäische Nachbarschaftsinstrument. Die Bundesregierung soll die Entwicklung des Finanzierungsanteils in den jeweiligen Instrumenten für die letzten Jahre aufschlüsseln.