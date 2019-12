Inneres und Heimat/Antwort - 04.12.2019 (hib 1352/2019)

Berlin: (hib/STO) In den ersten drei Quartalen dieses Jahres sind an der deutsch-österreichischen Grenze laut Bundesregierung jeweils zwischen rund 577.000 und rund 592.000 Personen kontrolliert worden. Die Zahl der Zurückweisungen bei den Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze bewegte sich dabei in diesen drei Quartalen jeweils zwischen gut 1.400 und knapp 1.700, wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/14639) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/13834) weiter hervorgeht.