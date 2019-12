Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 04.12.2019 (hib 1353/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion thematisiert das öffentliche Vergabewesen in einer Kleinen Anfrage (19/15468). Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, wie es um die Digitalisierung von Prozessen in dem Bereich bestellt ist. Auch Reformen bei der Vergabe allgemein in den vergangenen Jahren interessieren sie.