Gesundheit/Antwort - 05.12.2019 (hib 1362/2019)

Berlin: (hib/PK) Zecken der Gattung Hyalomma werden aufgrund der zunehmenden Erwärmung inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14694) auf eine Kleine Anfrage (19/14019) der Linksfraktion schreibt, gehört diese Gattung zu den global am weitesten verbreiteten Zecken.

Sie können im Larven- und Nymphen-Stadium über Zugvögel eingeschleppt werden. Derzeit seien für 2018 in Deutschland mehr als 50 Nachweise und für 2019 mehr als 67 Nachweise von adulten Hyalomma-Zecken bekannt. Die Zecken gelten als Überträger des Krim-Kongo-Fieber-Virus. Das Virus selbst wurde bisher nicht in Deutschland nachgewiesen.

Das Auftreten des Krim-Kongo-Fiebers ist den Angaben zufolge stark mit dem Vorkommen der Zecke verbunden. In der Türkei komme es seit 2003, verbunden mit einem starken Anstieg der Hyalommazecken, zu zahlreichen Erkrankungen. In Spanien dagegen werde trotz ähnlicher Voraussetzungen nur über wenige Erkrankungen berichtet. Die Ursache hierfür sei noch unklar, eine Voraussage für die Entwicklung in Deutschland wäre verfrüht.

Das Krim-Kongo-Fieber zählt wie auch Ebola zu den hämorrhagischen Virusinfektionen und verläuft häufig tödlich.