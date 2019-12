Auswärtiges/Antwort - 05.12.2019 (hib 1363/2019)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung erarbeitet derzeit ein Inklusionskonzept für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen (LGBTI) in der Auswärtigen Politik und der Entwicklungszusammenarbeit. Wie sie in der Antwort (19/14642) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/13722) schreibt, soll das Konzept zentrale Forderungen der Zivilgesellschaft aufgreifen und auf bisherigen Erfahrungen im Bereich der Inklusion von LGBTI und anderen marginalisierten Gruppen in der Auswärtigen Politik und Entwicklungszusammenarbeit basieren. Berücksichtigt werden sollen besonders spezifische Vulnerabilitäten und Mehrfachdiskriminierungen, außerdem solle die zivilgesellschaftliche Menschenrechtsarbeit für LGBTI strukturell nachhaltig unterstützt werden.