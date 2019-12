Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 05.12.2019 (hib 1364/2019)

Berlin: (hib/AW) Der aktuelle Bestand des Revolvingfonds beläuft sich auf 176 Millionen Euro. Die teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14518) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/13820) mit. Der Fonds sei 1974 ins Leben gerufen worden, um zinslose Darlehen an die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und deren Untergliederungen zu vergeben, um Investitionen in die soziale Infrastruktur mitzufinanzieren und nachhaltige Wirkungen für die gemeinwohlorientierte Arbeit zu erzielen. Die Darlehensrückflüsse stünden für die Vergabe neuer Darlehen zur Verfügung, ohne dass zusätzliches neues Geld aufgebracht werden müsse. Seit dem Bestehen des Fonds seien bis zum 30. Juni 2016 insgesamt 1.553 Darlehen über einen Betrag von rund 534 Millionen Euro vergeben worden. Zwischen 1974 und 2018 habe die durchschnittliche Quote der Darlehensausfälle bei 0,09 Prozent gelegen. Seit 2014 wurden nach Angaben der Bundesregierung 98 Vorhaben aus dem Revolvingsfonds mit Darlehen in Höhe von 62,94 Millionen Euro gefördert.