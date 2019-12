Auswärtiges/Antwort - 06.12.2019 (hib 1372/2019)

Berlin: (hib/AHE) Im Rahmen einer humanitären Geste für die Opfer der Leningrader Blockade sollen medizintechnische Ausstattung für das Staatliche Krankenhaus für Kriegsveteranen und Blockadeopfer in St. Petersburg bereitgestellt werden. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/14708) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/14195) hervorgeht, soll zudem ein deutsch-russisches Begegnungszentrum etabliert werden, das in Form von Begegnungsveranstaltungen den Austausch von Überlebenden der Blockade mit verschiedenen russischen und deutschen Vertretern vor allem der jüngeren Generation organisieren soll. Die Förderung ist den Angaben zufolge für den Zeitraum 2019 bis 2024 vorgesehen und mit Mitteln in Höhe von zwölf Millionen Euro unterlegt.