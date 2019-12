Verteidigung/Kleine Anfrage - 09.12.2019 (hib 1376/2019)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Zukunft der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) GmbH am Standort Darmstadt. In einer Kleinen Anfrage (19/15593) will sie unter anderem wissen, ob die Aussage des Darmstädter Oberbürgermeisters Jochen Partsch zutrifft, die Verteidigungsministerin habe schriftlich angekündigt, das Werk der HIL GmbH in der Starkenburg-Kaserne mittelfristig zu verlagern. Zudem möchte sie über notwendige Sanierungen und weitere Investitionen in die Infrastruktur der Starkenburg-Kaserne informiert werden.