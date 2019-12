Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 09.12.2019 (hib 1377/2019)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/15592) will sie unter anderem wissen, wie sich die Anzahl der Mitarbeiter in der Antidiskriminierungsstelle seit ihrer Einrichtung im Jahr 2006 entwickelt hat. Zudem möchte sie erfahren, wie sich die Zahl der eingehenden Anfragen für eine Beratung per Post, E-Mail und Telefonanrufen sowie die Zahl der Beratungsdienstleistungen wegen Diskriminierungen aufgrund des Alters, einer Behinderung, der ethnischen Herkunft, der Religionszugehörigkeit, des Geschlechts und der sexuellen Identität entwickelt hat.