Kultur und Medien/Antwort - 09.12.2019 (hib 1379/2019)

Berlin: (hib/AW) Im Rahmen des Förderprogramms zur Digitalisierung des nationalen Filmerbes, das am 1. Januar 2019 gestartet ist, sind bis Anfang November 63 Förderbescheide ergangen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14989) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit. In 25 Fällen hätten die Auszahlungen bereits begonnen, bislang sei aber noch kein Förderprojekt vollständig abgeschlossen.