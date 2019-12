Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.12.2019 (hib 1379/2019)

Berlin: (hib/STO) "Stand der Umsetzung der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung ,Digitalisierung gestalten' - Personalentwicklung und -gewinnung in der digitalen Verwaltung (PersDiV)" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/15432). Darin schreibt die Fraktion, dass im Rahmen der im November 2018 verabschiedeten Digitalstrategie der Bundesregierung ein Maßnahmenpaket entwickelt und in einer Umsetzungsstrategie zusammengefasst worden sei. Zu der Maßnahme "Personalentwicklung und -gewinnung in der digitalen Verwaltung (PersDiV)" wurde laut Vorlage in der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung "Digitalisierung gestalten" als ein Umsetzungsschritt die "Erstellung struktureller Baukästen zu den Themen Personalentwicklung und -gewinnung in der Digitalen Verwaltung" bis September 2019 angekündigt. Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, ob die Erstellung struktureller Baukästen zu den Themen Personalentwicklung und -gewinnung in der Digitalen Verwaltung bereits abgeschlossen wurde.