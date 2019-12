Arbeit und Soziales/Antrag - 12.12.2019 (hib 1408/2019)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung soll ihren Gesetzentwurf zur Wohnungslosenberichterstattung überarbeiten und ein nationales Aktionsprogramm zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit auflegen. Das fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (19/15783). An dem Entwurf (19/15651) der Bundesregierung für eine bundesweite Statistik kritisieren die Grünen, diese soll nur Wohnungslose erfassen, die öffentlich untergebracht werden. Jene, die auf der Straße leben oder bei Freunden unterkommen, würden fehlen. Außerdem sei es wichtig, so die Grünen, auch jene zu erfassen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, um zum Beispiel bei einer Räumungsklage präventiv handeln zu können. Der Entwurf der Regierung müsse deshalb weiterentwickelt werden und ein nationales Reformprogramm von Bund, Ländern und Gemeinden nach sich ziehen, um Wohnungslosigkeit zu verhindern, fordern die Grünen.