Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 12.12.2019 (hib 1409/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) im Land Brandenburg interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/15395). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch die Summe ist, welche für die Umsetzung der BVWP-Projekte in Brandenburg eingeplant ist. Gefragt wird auch, welche Projekte des BVWP in Brandenburg bereits abgeschlossen wurden und bei welchen Projekten in den Jahren 2020 und 2021 mit den Baumaßnahmen begonnen werde.