Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antrag - 13.12.2019 (hib 1416/2019)

Berlin: (hib/LBR) Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (19/15775), dass Deutschland sein Treibhausgas-Restbudget als gerechten Beitrag zur Erfüllung des Übereinkommens von Paris berechnet und ihn öffentlich bekannt gibt. In der Konsequenz sollten auch "alle nationalen Klimaschutzziele und Klimaschutzmaßnahmen an das gerechte Treibhausgas-Restbudget" angepasst werden, heißt es darin weiter.

Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung weiter auf, sich bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen bei anderen Vertragsstaaten für die Einhaltung des Grundsatzes der Klimagerechtigkeit einzusetzen und Klimaschutz und Gerechtigkeit zusammenzuführen und keine neuen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ungerechtigkeiten zu verursachen.