Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 16.12.2019 (hib 1421/2019)

Berlin: (hib/ROL) Zum Stand der Umsetzung der Berufsbildung 4.0 schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/15020) auf die Kleine Anfrage (19/14440) der AfD, dass sich aktuell alle als förderungswürdig bewerteten Anträge in der Antragsprüfung des Bundesinstituts für Berufsbildung als zuständiger Bewilligungsbehörde befinden. Eine Vielzahl der Projekte soll gemäß ihrer Beantragung in der ersten Jahreshälfte 2020 starten.

Die Qualifizierungsinitiative Digitaler Wandel "Q 4.0" sei am 1. Oktober 2019 gestartet und werde Ende 2022 abgeschlossen. Ziel sei die Entwicklung von Weiterbildungskonzepten für das Berufsbildungspersonal, um auf die mit der Digitalisierung einhergehenden Anforderungen in der dualen Ausbildung vorzubereiten. Die Umsetzung solcher Weiterbildungskonzepte soll ab 2020 erfolgen.