Berlin: (hib/ROL) Die G7 haben das Thema Künstliche Intelligenz (KI) 2016 aufgegriffen und in den Folgejahren weiter vertieft. Das schreibt die Bundesregierung auf die Antwort (19/14732) auf die Kleine Anfrage der AFD (19/14208) zum Stand der Umsetzung ihrer KI-Strategie. Während der japanischen G20-Präsidentschaft 2019 hätten sich die G20 insbesondere auf gemeinsame KI-Prinzipien verständigt. Eine deutsche Beteiligung sei durch die Mitgliedschaft in den G7 und G20 sichergestellt.

Die Bundesregierung betont, dass sie eng mit der EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten, auch in Bezug auf Arbeiten in den G7 und G20 kooperiert. Sie begleite und unterstütze auf europäischer Ebene die Ausgestaltung von Rahmenbedingungen für die Nutzung von KI im gemeinsamen digitalen Binnenmarkt und im Rahmen der Umsetzung der europäischen KI-Strategie. Die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern, insbesondere mit Frankreich, sei deutlich intensiviert worden, was auch in der Deutsch-Französische Erklärung von Toulouse vom 16. Oktober 2019 deutlich werde.